Мартемьянов оценил игру «Амура» в матче КХЛ с «Куньлунем»

Главный тренерпрокомментировал игру своей команды после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с(1:2 Б).

«Ключевой стала очень сильная игра вратаря "Куньлуня". И наш вратарь тоже молодец. Большие претензии к нападающим, надо "доедать" шайбу. Первый период мы провели на эмоциях, чувствовалась нервозность. Я показывал своим поведением, чтобы у игроков не было мандража. Нужно быть хладнокровными.

Александру Хохлачёву в голову залезть не могу. Ничего не предвещало непонятного состояния у него и Егора Коршкова. У каждого из нашей бригады большинства есть сильные качества. Шевченко на пятаке классно играет, сегодня забил. Грачёв на вбрасывании хорош. Коршков с Хохлачëвым в этой бригаде на розыгрыше.

У Кэма Ли приличное катание, видение. Перебарщивает чуть-чуть, но я ему доверяю. Хотел бы отметить Грачёва: играет в большинстве и меньшинстве, не только на эмоциях, но и с головой. Яну Дрозгу мы дали привести голову в порядок, в следующей игре он должен выйти», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Амур» занимает 8-е место в таблице Востока с 7-ю очками в активе. В следующем матче хабаровчане встретятся 21-го сентября с «Динамо» Москва.