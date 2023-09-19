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    Ларионов: Раздражают пустые трибуны в КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Торпедо КХЛ
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после матча против «Салавата Юлаева» (0:1 ОТ) рассказал, что его раздражает в КХЛ.

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Раздражают пустые трибуны, когда люди не приходят на игры.

    Это больше всего раздражает. Значит, мы не даем хороший продукт, который в разных городах почему-то не востребован.

    Можно ссылаться на экономику, еще на что-то... У нас не самая богатая экономика в Нижнем Новгороде, но люди полюбили команду, приходят на игры.

    И ребята играют для болельщиков. Это обоюдная любовь.

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    • Мы к этому стремимся и будем стремиться. Будем делать из каждого матча хороший хоккейный спектакль», — приводит слова Ларионова пресс-служба «Салавата Юлаева».

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