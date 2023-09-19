Ларионов: Раздражают пустые трибуны в КХЛ

Игорь Ларионов Фото: globallookpress.com
«Раздражают пустые трибуны, когда люди не приходят на игры.
Это больше всего раздражает. Значит, мы не даем хороший продукт, который в разных городах почему-то не востребован.
Можно ссылаться на экономику, еще на что-то... У нас не самая богатая экономика в Нижнем Новгороде, но люди полюбили команду, приходят на игры.
И ребята играют для болельщиков. Это обоюдная любовь.
Мы к этому стремимся и будем стремиться. Будем делать из каждого матча хороший хоккейный спектакль», — приводит слова Ларионова пресс-служба «Салавата Юлаева».