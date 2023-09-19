Ларионов: Раздражают пустые трибуны в КХЛ

Главный тренер «Торпедо»после матча против «Салавата Юлаева» (0:1 ОТ) рассказал, что его раздражает в КХЛ.

«Раздражают пустые трибуны, когда люди не приходят на игры.

Это больше всего раздражает. Значит, мы не даем хороший продукт, который в разных городах почему-то не востребован.

Можно ссылаться на экономику, еще на что-то... У нас не самая богатая экономика в Нижнем Новгороде, но люди полюбили команду, приходят на игры.

И ребята играют для болельщиков. Это обоюдная любовь.

Мы к этому стремимся и будем стремиться. Будем делать из каждого матча хороший хоккейный спектакль», — приводит слова Ларионова пресс-служба «Салавата Юлаева».