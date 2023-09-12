Скабелка: В концовке «Динамо» не простило нам удаления

Главный тренервысказался относительно поединка против(3:4 ОТ).

«Обидное поражение. Мы сегодня здорово играли, ребята молодцы. Хорошее движение, самоотдача и командные действия также были на уровне. В концовке "Динамо" не простило нам удаления, в прошлой игре они тоже здорово действовали в большинстве и забили четыре.

Сегодня в равных составах мы играли хорошо и даже переигрывали соперников, но в меньшинстве слабо сработали. На овертайм уже не хватило эмоций», — цитирует Скабелку официальный сайт КХЛ.

«Динамо» набрало 6 очков и поднялось на третье место в Западной Конференции. «Барыс» с 3 очками идет на 11-м месте «Востока».