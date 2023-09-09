Воробьев может войти в тренерский штаб «Флориды»

Два клуба НХЛ интересуются кандидатурой тренера сообщает «Матч ТВ».

Воробьев находится без работы после ухода с поста главного тренера магнитогорского «Металлурга».

По данным источника, интерес к 48-летнему специалисту проявляет «Флорида», где главным тренером является Пол Морис, который в сезоне‑2012/2013 работал вместе с Воробьевым в «Магнитке».

Воробьев имеет российское и немецкое гражданство и владеет английским языком.

Ранее к кандидатуре Воробьева проявлял интерес «Ванкувер», где генеральным менеджером работает швед Патрик Алльвин, а в штаб как тренер‑консультант входит Сергей Гончар.

Воробьев покинул «Магнитку» в начале апреля после поражения от омского «Авангарда» (0-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.