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    Воробьев может войти в тренерский штаб «Флориды»

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    Два клуба НХЛ интересуются кандидатурой тренера Ильи Воробьева, сообщает «Матч ТВ».

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    Воробьев находится без работы после ухода с поста главного тренера магнитогорского «Металлурга».

    По данным источника, интерес к 48-летнему специалисту проявляет «Флорида», где главным тренером является Пол Морис, который в сезоне‑2012/2013 работал вместе с Воробьевым в «Магнитке».

    Воробьев имеет российское и немецкое гражданство и владеет английским языком.

  • Воробьев высказался об интересе из НХЛ
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    • Ранее к кандидатуре Воробьева проявлял интерес «Ванкувер», где генеральным менеджером работает швед Патрик Алльвин, а в штаб как тренер‑консультант входит Сергей Гончар.

    Воробьев покинул «Магнитку» в начале апреля после поражения от омского «Авангарда» (0-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

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