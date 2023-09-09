«Лада» — «Амур»: счет матча 5:1, обзор голов

разгромила(5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе тольяттинской команды шайбы забросили Михаил Фисенко и Скотт Космачук, оба гола в большинстве. Остап Сафин записал на свой счет гол в меньшинстве.

4-ю шайбу забросил Трой Джозефс также в меньшинстве. В самом конце матча Николай Глухов записал на свой счет 5-й гол «Лады».

Единственный гол в составе «Амура» на счету Александра Хохлачёва. Хабаровчане реализовали большинство 5 на 3.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Лада» (Тольятти) — «Амур» (Хабаровск) 5:1 (1:0, 1:0, 3:1). Голы: Фисенко — 1 (бол. Кугрышев, Космачук), 05:09 — 1:0. Космачук — 1 (бол. Кугрышев), 36:24 — 2:0. Сафин — 1 (мен. Джозефс), 45:49 — 3:0. Хохлачев — 3 (бол. Ли), 46:39 — 3:1. Джозефс — 3 (мен.), 47:05 — 4:1. Глухов — 1 (бол. Березин, Попугаев), 57:18 — 5:1Вратари: Подъяпольский — КалниньшБроски: 29 (12+6+11) — 34 (10+11+13)Штраф: 14 — 16

После этого матча «Лада» занимает 9-е место в таблице Востока (2 очка). «Амур» — на 10-й позиции (2).