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    «Локомотив» обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

    «Локомотив» — СКА: счет матча 3:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив СКА
    «Локомотив» одержал победу над СКА (3:2) в матче КХЛ.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    В составе ярославской команда шайбы забросили Максим Шалунов, Андрей Сергеев и Денис Алексеев.

    У СКА 2 гола на счету Михаила Воробьёва и Александра Никишина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Локомотив» — СКА 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).
    Голы: Воробьев — 1 (бол. Никишин, Хайруллин), 02:56 — 0:1. Шалунов — 1 (Каюмов), 12:52 — 1:1. Сергеев — 1 (бол. Шалунов, Березкин), 35:11 — 2:1. Алексеев — 2 (бол. Лихачев), 35:44 — 3:1. Никишин — 2 (бол. Толчинский), 39:57 — 3:2.Вратари: Исаев — Маттссон.Броски: 34 (13+15+6) — 28 (5+11+12).Штраф: 10 — 10.

    После этого матча «Локомотив» занимает 10-е место в таблице Запада (2 очка). СКА — на 5-й позиции (4).

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