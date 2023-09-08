«Локомотив» — СКА: счет матча 3:2, обзор голов

«Локомотив» Фото: globallookpress.com
В составе ярославской команда шайбы забросили Максим Шалунов, Андрей Сергеев и Денис Алексеев.
У СКА 2 гола на счету Михаила Воробьёва и Александра Никишина.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Локомотив» — СКА 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).
Голы: Воробьев — 1 (бол. Никишин, Хайруллин), 02:56 — 0:1. Шалунов — 1 (Каюмов), 12:52 — 1:1. Сергеев — 1 (бол. Шалунов, Березкин), 35:11 — 2:1. Алексеев — 2 (бол. Лихачев), 35:44 — 3:1. Никишин — 2 (бол. Толчинский), 39:57 — 3:2.Вратари: Исаев — Маттссон.Броски: 34 (13+15+6) — 28 (5+11+12).Штраф: 10 — 10.
После этого матча «Локомотив» занимает 10-е место в таблице Запада (2 очка). СКА — на 5-й позиции (4).