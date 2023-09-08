Леонтьев: 20 минут штрафа — это слишком много для одного матча

Главный тренерпрокомментировал поражение от(1:5).

«Много удалений, 20 минут штрафа — это слишком много для одного матча. Плюс индивидуальные ошибки. Эти факторы привели к такому результату. Хотя моменты у нас тоже были, чтобы переломить ход матча. Но удаляться в этой Лиге так много нельзя — сразу накажут, поэтому такой результат. Конечно, когда забиваешь первым, тебе легче вести игру, чувствуешь себя увереннее. Во втором периоде у соперника хорошо получилось наложение.

Игра Глеба Шаборшина и Ислам Гайнуллина? Они дебютировали в КХЛ, сразу против чемпиона, будем их использовать и наигрывать. Для первой игры неплохо, но по одной игре судить неправильно», — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.

После этого матча ЦСКА занимает 5-е место в таблице Запада (4 очка), а «Нефтехимик» располагается на 11-й позиции Востока (1).