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    Леонтьев: 20 минут штрафа — это слишком много для одного матча

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    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от ЦСКА (1:5).

    Олег Леонтьев
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    Олег Леонтьев

    «Много удалений, 20 минут штрафа — это слишком много для одного матча. Плюс индивидуальные ошибки. Эти факторы привели к такому результату. Хотя моменты у нас тоже были, чтобы переломить ход матча. Но удаляться в этой Лиге так много нельзя — сразу накажут, поэтому такой результат. Конечно, когда забиваешь первым, тебе легче вести игру, чувствуешь себя увереннее. Во втором периоде у соперника хорошо получилось наложение.

    Игра Глеба Шаборшина и Ислам Гайнуллина? Они дебютировали в КХЛ, сразу против чемпиона, будем их использовать и наигрывать. Для первой игры неплохо, но по одной игре судить неправильно», — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.

    После этого матча ЦСКА занимает 5-е место в таблице Запада (4 очка), а «Нефтехимик» располагается на 11-й позиции Востока (1).

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