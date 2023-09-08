ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сирил Ган и Сергей СпивакГан вернулся в титульную гонку. Сирил разбил Спивака и принял вызов Аспиналла
  • 23:55
    • Гол Фернандеша принес Португалии победу над Словакией
  • 23:49
    • Хорватия всухую разгромила Латвию, а Турция сыграла вничью с Арменией в отборе на Евро-2024
  • 22:32
    • Рам и Солсбери снова выиграли US Open в парном разряде
  • 21:10
    • Хет-трик Мораты обеспечил Испании крупную победу над Грузией в отборе на Евро-2024
  • 19:59
    • Карпин: Ставить цель выиграть матч с Катаром — это смешно
    Все новости спорта

    Жамнов о поражении «Спартака»: Тяжело выигрывать, когда мы проиграли всю борьбу за нейтральные шайбы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Адмирал
    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал крупное поражение в матче КХЛ с «Адмиралом» (2:6).

    Алексей Жамнов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Жамнов

    «Команда выглядела расслабленной? Наверное, соглашусь. Если в целом по игре, то ясно: в последнее время постоянно отыгрываемся. Очень много энергии тратим, чтобы отыгрываться. Мы уже на эту тему разговаривали с игроками не раз.

    Конечно, эти быстрые два гола возвращают нас к тому, что опять идёт затрата сил. Вы прекрасно знаете, что против такой команды очень тяжело потом возвращаться в игру.

    "Адмирал" играет очень дисциплинированно в обороне, против него тяжело играть, уступая в счёте. Мы предупреждали перед матчей, но, как говорится, не дошло это до игроков. Добавить здесь больше нечего.

    Тяжело выигрывать, когда мы проиграли всю борьбу за нейтральные шайбы. Не было злости в атаке. Играли по чистому льду. Если посмотреть удаления, которые мы заработали в третьем периоде… Это надо начинать с первой минуты делать, а не в конце, когда мы уже проигрываем в две шайбы. Будем убирать эти нюансы», — передает слова Жамнова Чемпионат.

  • «Металлург» наказал ЦСКА за ошибки в обороне, а Федотов вновь на скамейке запасных
  • Обзор матча регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Металлург»
  • 06/09/2023

    • После этого матча «Спартак» занимает 6-е место в таблице Запада (4 очка). В следующей встрече «красно-белые» встретятся со СКА 12 сентября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Алькарас обыграет Медведева с разгромным счетом?
  • Алькарас — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
  • Бельгия не оставит шансов сопернику
  • Азербайджан — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Канадцы выиграют третье место?
  • США — Канада. Прогноз и ставки
  • 3.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.88
  • Экспресс дня 9 сентября
  • Сегодня в 19:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Алькарас — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Азербайджан — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч США — Канада
  • Баскетбол
  • Завтра в 11:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Енисей — Родина
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Северная Македония — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Волгарь
  • Футбол
  • Завтра в 08:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Адесанья — Стрикленд
  • Бокс
  • Завтра в 07:15
    •  1.45
  • Прогноз на матч Туиваса — Волков
  • Бокс
  • Завтра в 06:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие