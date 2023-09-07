Кудашов: Мы плохо начали и поплатились за это, всю игру дальше пришлось отыгрываться

Главный тренер московскоговысказался о поражении от(3:5).

«Игру можно разбить на две части. Первая была невыразительной, вторая — более содержательной. Первый период и два следующих периода. Мы плохо начали и поплатились за это, всю игру дальше пришлось отыгрываться. Создавали моменты, владели преимуществом, но этого недостаточно.

Было много свободного льда? Да, согласен, плотности не было, особенно в начале игры, давали сопернику хозяйничать. Робко мы начали матч, даже не то что робко, а неправильно. Если взять статистику, то в первом периоде мы проиграли всю шайбу. Что имеется в виду? Начиная от вбрасываний и заканчивая нейтральными шайбами, соперник всё выиграл, и нам приходилось обороняться. Когда мы забрали шайбу, то естественно, что картина поменялась.

Как получилось нивелировать быстроту соперника в следующих периодах? Наверное, ещё раз придётся повторить. Когда соперник забирает шайбу, то приходится обороняться, поэтому он и выглядит быстрее. Преодолевает оборону, потом опять идёт в раскат с шайбой, поэтому всё так и кажется. Вот как это нивелируется — надо было сразу забрать шайбу, начиная с вбрасываний и спорных и стыковых моментов. Когда забираешь шайбу, тогда ты ей владеешь, и тогда уже сопернику надо обороняться.

Оставил те же сочетания, что и в прошлом матче? Чтобы что-то наиграть, это надо проверить в боевых условиях — работает или не работает. Где-то набраться терпения и где-то дать дополнительный шанс, чтобы ребята могли себя проявить. Но если вы заметили, то со второго периода всё равно всё пришлось переделывать и менять», — цитирует Кудашова «Чемпионат».