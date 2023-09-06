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    «Витязь» обыграл «Адмирал» в серии буллитов

    «Витязь» — «Адмирал»: счет матча

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Адмирал
    «Витязь» добился победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (2:1 Б).

    «Витязь»
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    «Витязь»

    Команды забросили по одной шайбе в основное время матча. В составе «Витязь» голом отметился Иван Савчик, а у «Адмирала» Александр Горшков записал шайбу на свой счет.

    Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказался «Витязь». Победный буллит на счету форварда Владимира Галузина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Витязь» — «Адмирал» 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0).
    Голы: Савчик — 1 (Угольников, Цицюра), 01:19 — 1:0. Горшков — 1 (Берлев, Соловьев), 48:40 — 1:1Победный буллит: Владимир ГалузинВратари: Шикин — Серебряков 00:00 — 64:22 (Хомченко 64:22 — 65:00)Броски: 33 (12+10+9+2) — 37 (9+12+12+4)Штраф: 6 — 6

    После этого матча «Витязь» занимает последнее 11-е место на Западе (2 очка), а «Адмирал» — на 11-й позиции Востока (1).

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