«Витязь» — «Адмирал»: счет матча

добился победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с(2:1 Б).

Команды забросили по одной шайбе в основное время матча. В составе «Витязь» голом отметился Иван Савчик, а у «Адмирала» Александр Горшков записал шайбу на свой счет.

Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказался «Витязь». Победный буллит на счету форварда Владимира Галузина.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Витязь» — «Адмирал» 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0). Голы: Савчик — 1 (Угольников, Цицюра), 01:19 — 1:0. Горшков — 1 (Берлев, Соловьев), 48:40 — 1:1Победный буллит: Владимир ГалузинВратари: Шикин — Серебряков 00:00 — 64:22 (Хомченко 64:22 — 65:00)Броски: 33 (12+10+9+2) — 37 (9+12+12+4)Штраф: 6 — 6

После этого матча «Витязь» занимает последнее 11-е место на Западе (2 очка), а «Адмирал» — на 11-й позиции Востока (1).