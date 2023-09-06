Федоров: Движение и настрой ЦСКА оставляют желать лучшего

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал поражение от магнитогорского(2:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«"Магнитку" с заслуженной победой. Они показали очень быстрый хоккей, вовремя забили, использовали все наши ошибки.

Наше движение и настрой оставляют желать лучшего. Пока мы играем волнами. Сегодня первый период неплохо, второй плохо, третий лучше.

Команда прекрасно понимает, в каком состоянии мы находимся. Мы точно не разучились играть, но пока не показываем, что умеем играть.

В каком состоянии Слепышев? На данный момент он готовится без контакта. Ждем медицинского заключения по его травме, которая зажила, в ближайшие день-два. В зависимости от того, что скажут врачи, будем двигаться дальше», — приводит слова Федорова пресс-служба КХЛ.

В следующем матче «Металлург» встретится 7 сентября с московским «Динамо», а ЦСКА 8 сентября сыграет с «Нефтехимиком».