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    Федоров: Движение и настрой ЦСКА оставляют желать лучшего

    Хоккей Прогнозы на КХЛ ЦСКА Металлург Мг КХЛ
    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (2:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «"Магнитку" с заслуженной победой. Они показали очень быстрый хоккей, вовремя забили, использовали все наши ошибки.

    Наше движение и настрой оставляют желать лучшего. Пока мы играем волнами. Сегодня первый период неплохо, второй плохо, третий лучше.

    Команда прекрасно понимает, в каком состоянии мы находимся. Мы точно не разучились играть, но пока не показываем, что умеем играть.

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    • В каком состоянии Слепышев? На данный момент он готовится без контакта. Ждем медицинского заключения по его травме, которая зажила, в ближайшие день-два. В зависимости от того, что скажут врачи, будем двигаться дальше», — приводит слова Федорова пресс-служба КХЛ.

    В следующем матче «Металлург» встретится 7 сентября с московским «Динамо», а ЦСКА 8 сентября сыграет с «Нефтехимиком».

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