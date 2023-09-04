Кокорев: Владели инициативой по ходу матча, но подвели нас удаления

Главный тренерпрокомментировал результат поединка против(0:3).

«Владели инициативой по ходу матча, но подвели нас удаления. Наудалялись, поэтому все так и получилось. Сегодня не сработало большинство. В принципе, у нас были моменты, и много. Но пока у нас страдает реализация, никак не можем забить гол в нужный момент.

Почему так получилось? Повторюсь, много удалялись. Из-за этого сбивался ритм игры, это акуается и не можем забить», — приводит слова Кокорева официальный сайт КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Куньлунь» примет минское «Динамо».