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    Поль ПогбаТрансферный дайджест. 29 августа — 4 сентября
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    Кокорев: Владели инициативой по ходу матча, но подвели нас удаления

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Сочи
    Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал результат поединка против «Куньлуня» (0:3).

    Дмитрий Кокорев
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    Дмитрий Кокорев

    «Владели инициативой по ходу матча, но подвели нас удаления. Наудалялись, поэтому все так и получилось. Сегодня не сработало большинство. В принципе, у нас были моменты, и много. Но пока у нас страдает реализация, никак не можем забить гол в нужный момент.

    Почему так получилось? Повторюсь, много удалялись. Из-за этого сбивался ритм игры, это акуается и не можем забить», — приводит слова Кокорева официальный сайт КХЛ.

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Куньлунь» примет минское «Динамо».

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