«Динамо» Москва — «Амур»: счет матча 3:1, обзор голов

«Динамо» Москва Фото: globallookpress.com
На голы Владислава Михайлова, Артема Ильенко и Никиты Гусева гости ответили точным броском в исполнении Александра Хохлачева.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
Голы: Михайлов — 1 (Римашевский), 9:39 — 1:0. Ильенко — 1 (Мартынов, Джиошвили), 18:13 — 2:0. Гусев — 1 (Менелл, Пыленков), 25:49 — 3:0. Хохлачев — 2 (бол., Бродхерст, Шевченко), 26:30 — 3:1Вратари: Моторыгин — КалниньшШтраф: 6 — 8Броски: 41 (16+14+11) — 29 (6+11+12)
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» 7 сентября в Москве сыграет с «Автомобилистом». «Динамо» 6 сентября примет «Металлург».