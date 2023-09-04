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    Московское «Динамо» дома обыграло «Амур»

    «Динамо» Москва — «Амур»: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Динамо
    В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на родном льду обыграло «Амур» со счетом 3:1.

    «Динамо» Москва
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    «Динамо» Москва

    На голы Владислава Михайлова, Артема Ильенко и Никиты Гусева гости ответили точным броском в исполнении Александра Хохлачева.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
    Голы: Михайлов — 1 (Римашевский), 9:39 — 1:0. Ильенко — 1 (Мартынов, Джиошвили), 18:13 — 2:0. Гусев — 1 (Менелл, Пыленков), 25:49 — 3:0. Хохлачев — 2 (бол., Бродхерст, Шевченко), 26:30 — 3:1Вратари: Моторыгин — КалниньшШтраф: 6 — 8Броски: 41 (16+14+11) — 29 (6+11+12)

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» 7 сентября в Москве сыграет с «Автомобилистом». «Динамо» 6 сентября примет «Металлург».

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