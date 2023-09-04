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    Поль ПогбаТрансферный дайджест. 29 августа — 4 сентября
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    Браташ: Мы проиграли, но по игре мне команда понравилась

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада СКА
    Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался о поединке против СКА (0:3).

    Олег Браташ
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    Олег Браташ

    «К сожалению, мы сегодня проиграли, но по игре мне команда понравилась. Перебросали соперников не только в первом периоде, но и вообще за весь матч. Сказалась потеря концентрации во втором отрезке из-за нереализованного ранее преимущества. Я считаю, что мы были не хуже.

    Не забивая ни одной шайбы, конечно, сложно рассчитывать на успех. Здесь есть несколько факторов: индивидуальное мастерство игроков, игра вратаря у соперников. На невезение, конечно, все можно списывать, но, когда у людей нет уверенности, психология влияет на завершение, уверенности, мягко говоря, не прибавляется.

    Игра Иванова откровением не стала, он уже сложившийся хороший мастер, хоть и молодой. Дебют Моисеева оцениваю положительно. Я всегда говорю игрокам, что нарушение численного состава — преступление перед командой, это индивидуальная ответственность каждого игрока», — приводит слова Браташа официальный сайт КХЛ.

    СКА одержал вторую победу подряд в КХЛ и вышел на первое место в Западной конференции. Тольяттинцы замыкают турнирную таблицу Восточной конференции.

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