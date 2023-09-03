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    Тамбиев о поражении «Адмирала»: Не все у нас справились с волнением, с эмоциями

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал ЦСКА
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о поражении команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:4).

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «Наверное, не все у нас справились с волнением, с эмоциями. Временами неплохой хоккей показывали, временами — не очень.

    При счёте 1:3 даже были шикарные моменты, можно было забить вторую шайбу, зацепиться за результат. Везде по чуть-чуть нам сегодня не хватало. Это "чуть-чуть" надо подправлять. ЦСКА с победой.

    С чем связано волнение? Первая игра, тяжело любому тренеру разобраться, кто как войдёт, кто как начнёт чемпионат. Первые игры всегда такие. Надо выбрать тех людей, кто лучше готов, а не по именам.

    Сложно. Так тяжело. Когда пять-шесть игр пройдёт, когда всё устаканится, можно будет сделать вывод. А сейчас первая игра — пока у нас карусель. Надо время ещё. По сегодняшней игре меня волнуют многие вещи», — передаёт слова Тамбиева Чемпионат.

    В следующем матче «Адмирал» сыграет с «Витязем» 6-го сентября.

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