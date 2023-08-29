СКА обменял нападающего Моисеева в «Ладу»

СКА обменял нападающегов «Ладу» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба КХЛ.

Моисеев перешел в СКА из «Витязя» перед сезоном 2021/22. В составе армейского клуба он дважды завоевывал бронзовые медали КХЛ в сезонах 2021/22 и 2022/23.

В составе национальной сборной России Данила становился победителем Еврохоккейтура в сезоне-2020/21.

В сезоне-2022/23 форвард провел в регулярном чемпионате 22 матча, в которых набрал одно (0+1) очко. Всего на его счету в КХЛ 258 матчей и 57 (21+36) очков.

Дебютировать за «Ладу» Моисеев может 2 сентября в домашнем матче с «Трактором».