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    СКА обменял нападающего Моисеева в «Ладу»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трансферы СКА Лада
    СКА обменял нападающего Данилу Моисеева в «Ладу» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба КХЛ.

    СКА обменял нападающего Моисеева в «Ладу»
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    СКА обменял нападающего Моисеева в «Ладу»

    Моисеев перешел в СКА из «Витязя» перед сезоном 2021/22. В составе армейского клуба он дважды завоевывал бронзовые медали КХЛ в сезонах 2021/22 и 2022/23.

    В составе национальной сборной России Данила становился победителем Еврохоккейтура в сезоне-2020/21.

    В сезоне-2022/23 форвард провел в регулярном чемпионате 22 матча, в которых набрал одно (0+1) очко. Всего на его счету в КХЛ 258 матчей и 57 (21+36) очков.

    Дебютировать за «Ладу» Моисеев может 2 сентября в домашнем матче с «Трактором».

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