«Динамо» Мн — «Адмирал»: счет матча 3:4 Б, обзор голов

«Адмирал» Фото: hcadmiral.ru
В составе белорусской команды отличились Даниил Сотишвили, Владислав Кодола и Ник Меркли.
У дальневосточников голы забили Максим Чудинов, Николай Чебыкин и Алексей Соловьёв.
Команды довели дело до буллитов, где сильнее оказался «Адмирал». Победный бросок на счету Тайлера Граоваца.
Товарищеский матч (клубы).
«Динамо» Мн — «Адмирал» 3:4 Б (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, 0:1).
Голы: Сотишвили — 1, 18:56 — 1:0. Кодола — 1 (Мороз), 19:49 — 2:0. Чудинов — 1, 35:21 — 2:1. Меркли — 1 (Волков), 46:50 — 3:1. Чебыкин — 1, 51:35 — 3:2. Соловьев — 1 (Голубев), 55:29 — 3:3Победный буллит: Тайлер ГраовацВратари: Фергюсон — Хомченко
В 1-м матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» сыграет с ЦСКА 3 сентября, а минское «Динамо» встретится с «Нефтехимиком» 2 числа.