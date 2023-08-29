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    «Адмирал» по буллитам обыграл минское «Динамо» в рамках товарищеского поединка

    «Динамо» Мн — «Адмирал»: счет матча 3:4 Б, обзор голов

    Хоккей Динамо Минск Адмирал
    «Адмирал» одержал волевую победу над минским «Динамо» (4:3 Б) в товарищеском матче.

    «Адмирал»
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    «Адмирал»

    В составе белорусской команды отличились Даниил Сотишвили, Владислав Кодола и Ник Меркли.

    У дальневосточников голы забили Максим Чудинов, Николай Чебыкин и Алексей Соловьёв.

    Команды довели дело до буллитов, где сильнее оказался «Адмирал». Победный бросок на счету Тайлера Граоваца.

    Товарищеский матч (клубы).
    «Динамо» Мн — «Адмирал» 3:4 Б (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, 0:1).
    Голы: Сотишвили — 1, 18:56 — 1:0. Кодола — 1 (Мороз), 19:49 — 2:0. Чудинов — 1, 35:21 — 2:1. Меркли — 1 (Волков), 46:50 — 3:1. Чебыкин — 1, 51:35 — 3:2. Соловьев — 1 (Голубев), 55:29 — 3:3Победный буллит: Тайлер ГраовацВратари: Фергюсон — Хомченко

    В 1-м матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» сыграет с ЦСКА 3 сентября, а минское «Динамо» встретится с «Нефтехимиком» 2 числа.

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