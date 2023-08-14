ЦСКА запретили проводить международные трансферы на год из-за контракта с Федотовым

Международная федерация хоккея приняла решение наказать голкипераи самих армейцев из-за нарушения правил международных трансферов организации. Об этом сообщается на официальном сайте ИИХФ.

В ходе расследования представители организации выяснили, что у Федотова есть действующий контракт с клубом НХЛ «Филадельфией», рассчитанный до конца сезона 2023/2024.

Отмечается, что Федотову дали 2 недели, чтобы вернуться во «Флайерз», либо договориться с северо-американским клубом об освобождении от обязательств по контракту.

За 2 недели Федотов не сделал ничего, чтобы разрешить ситуацию, поэтому ИИХФ наложила на Ивана следующие спортивные санкции по статье II.4.1 регламента международного трансфера:

— Четыре месяца дисквалификации на участие в официальных национальных и международных матчах во время сезона. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года (первый матч ЦСКА в регулярном чемпионате) и заканчивается 31 декабря 2023 года.

К тому же, ЦСКА также получил наказание в соответствии со статьей II.4.2 регламента ИИХФ по международным трансферам:

— Запрет на международные трансферы на один сезон, вступающий в силу 11 августа 2023 года и заканчивающийся 10 августа 2024 года.

По данным СМИ, президент ЦСКА Игорь Есмантович планировал подписать одного иностранного защитника по ходу сезона 2023/2024, но в связи с баном, армейцы больше не смогут привезти ни одного легионера до августа следующего года.