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    ЦСКА запретили проводить международные трансферы на год из-за контракта с Федотовым

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА НХЛ Филадельфия Флайерз
    Международная федерация хоккея приняла решение наказать голкипера ЦСКА Ивана Федотова и самих армейцев из-за нарушения правил международных трансферов организации. Об этом сообщается на официальном сайте ИИХФ.

    Иван Федотов
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    Иван Федотов

    В ходе расследования представители организации выяснили, что у Федотова есть действующий контракт с клубом НХЛ «Филадельфией», рассчитанный до конца сезона 2023/2024.

    Отмечается, что Федотову дали 2 недели, чтобы вернуться во «Флайерз», либо договориться с северо-американским клубом об освобождении от обязательств по контракту.

    За 2 недели Федотов не сделал ничего, чтобы разрешить ситуацию, поэтому ИИХФ наложила на Ивана следующие спортивные санкции по статье II.4.1 регламента международного трансфера:

    — Четыре месяца дисквалификации на участие в официальных национальных и международных матчах во время сезона. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года (первый матч ЦСКА в регулярном чемпионате) и заканчивается 31 декабря 2023 года.

    К тому же, ЦСКА также получил наказание в соответствии со статьей II.4.2 регламента ИИХФ по международным трансферам:

    — Запрет на международные трансферы на один сезон, вступающий в силу 11 августа 2023 года и заканчивающийся 10 августа 2024 года.

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    • По данным СМИ, президент ЦСКА Игорь Есмантович планировал подписать одного иностранного защитника по ходу сезона 2023/2024, но в связи с баном, армейцы больше не смогут привезти ни одного легионера до августа следующего года.

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