Кокорев: Получили много информации. Есть над чем работать

Главный тренерпрокомментировал поражение от(0:5) на турнире Sochi Hockey Open.

«Вчера потеряли много эмоций и сил. Сегодня ничего не получилось. Настраивались, но, к сожалению, не получилось. Против нас играла хорошая команда с хорошей обороной, которую не получилось взломать. Игра повернулась не в нашу сторону. Получили много информации. Есть над чем работать», — приводит слова Кокорева «Спорт-Экспресс».

Таким образом, «Адмирал» набрал шесть очков в трех матчах и стал победителем Sochi Hockey Open. «Сочи» потерпел два поражения в четырех матчах.