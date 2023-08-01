Кузнецов об Орлове в «Каролине»: им нужен был защитник, который связывает оборону и нападение

Нападающийвысказался о переходе защитникаиз

«Орлов? Следил за ним, конечно. Почти каждый день на связи. С Димариком много прошли ещё с юниорской сборной. Было приятно следить за ним. Добрая зависть была. Он забивал, отдавал передачи, получал их. Никто не заставлял его делать глупые вещи.

Перспективы в "Каролине"? Интересно будет посмотреть. Такая команда играет не в такой хоккей, как все: быстро катаются, играют "один в один". Для Димы это будет в плюс, им нужен был такой защитник, который будет связывать оборону и нападение…

Будет очень интересно за ним последить. У них все шесть защитников сильные. Интересно, как они будут распределять время и роли», — сказал Кузнецов телеграм-каналу «Хоккей на Кинопоиске».

Напомним, что Кузнецов и Орлов долгое время вместе выступали за «Вашингтон», с которым выигрывали Кубок Стэнли. Этим летом Орлов подписал двухлетний контракт с «Каролиной» с зарплатой в 7.75 млн. долларов за сезон.