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    Кузнецов об Орлове в «Каролине»: им нужен был защитник, который связывает оборону и нападение

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Каролина Харрикейнз
    Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов высказался о переходе защитника Дмитрия Орлова из «Бостона» в «Каролину».

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    «Орлов? Следил за ним, конечно. Почти каждый день на связи. С Димариком много прошли ещё с юниорской сборной. Было приятно следить за ним. Добрая зависть была. Он забивал, отдавал передачи, получал их. Никто не заставлял его делать глупые вещи.

    Перспективы в "Каролине"? Интересно будет посмотреть. Такая команда играет не в такой хоккей, как все: быстро катаются, играют "один в один". Для Димы это будет в плюс, им нужен был такой защитник, который будет связывать оборону и нападение…

    Будет очень интересно за ним последить. У них все шесть защитников сильные. Интересно, как они будут распределять время и роли», — сказал Кузнецов телеграм-каналу «Хоккей на Кинопоиске».

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    • Напомним, что Кузнецов и Орлов долгое время вместе выступали за «Вашингтон», с которым выигрывали Кубок Стэнли. Этим летом Орлов подписал двухлетний контракт с «Каролиной» с зарплатой в 7.75 млн. долларов за сезон.

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