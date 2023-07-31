Юниоры Чехии разгромили США (до 18 лет) в рамках Кубка Глинки

Обзор матчей группового этапа Кубка Глинки.

Чехия (до 18 лет) — США (до 18 лет) 7:2

В первом периоде юниоры Чехии забили только один гол. Уже во втором отрезке команды выдали перестрелку, забив по 2 гола.

В третьем периоде Чехия (до 18 лет) забила 4 безответных гола, тем самым нанесла разгромное поражение США (до 18 лет) со счетом 7:2.

Кубок Глинки. Чехия (до 18 лет) — США (до 18 лет) 7:2 (1:0, 2:2, 4:0). Голы: Титльбах — 1 (Бенак), 10:28 — 1:0. Зеллерс — 1 (бол. Коннелли, Фелисио), 32:09 — 1:1. Кубиэса — 1 (бол. Бенак), 32:36 — 2:1. Кос — 1 (бол. Сикора, Лислер), 33:39 — 3:1. Бутелла — 1 (Коннелли, Суонсон), 39:38 — 3:2. Дранчак — 1 (Титльбах), 43:40 — 4:2. Титльбах — 2 (Кос), 44:52 — 5:2. Сикора — (бол. Бенак), 52:15 — 6:2. Ехо — 1, 57:16 — 7:2Вратари: Милота — Хейл (00:00 — 44:52), Бернстейн (44:52 — 60:00)Штраф: 10 — 14

В следующем матче Чехия (до 18 лет) встретится с Германией (до 18 лет).

Словакия (до 18 лет) — Швейцария (до 18 лет) 3:6

В первом периоде юниоры Швейцарии вышли вперед со счетом 2:1. Во втором отрезке словаки попытались отыграться, но все также отставали на одну шайбу.

Уже в третьем периоде Швейцария (до 18 лет) установила окончательный результат — 6:3 в пользу гостей.

Кубок Глинки. Словакия (до 18 лет) — Швейцария (до 18 лет) 3:6 (1:2, 1:1, 1:3). Голы: Ребер — 1 (Понцетто, Форгет), 04:22 — 0:1. Устинков — 1 (Форгет), 18:06 — 0:2. Купец — 1 (Хован, Кисс), 19:20 — 1:2. Ребер — 2 (Устинков, Понцетто), 21:25 — 1:3. Шланк — 1 (Лишчинский), 32:21 — 2:3. Вай — 1, 49:17 — 2:4. Блессинг — 1 (бол. Тарчини), 53:27 — 2:5. Хован — 1 (Побежал), 55:48 — 2:6. Нико Антенен — 1 (бол. Гроссниклаус), 59:59 — 3:6Вратари: Рафай — КиршШтраф: 18 — 16

В следующем матче Швейцария (до 18 лет) встретится с юниорами Финляндии 1 августа в 16:30 мск.