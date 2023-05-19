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    Кубок Стэнли. «Флорида» обыграла «Каролину» в четвертом овертайме

    Соперники провели на льду 139 минут 47 секунд

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    «Флорида»

    «Каролина» — «Флорида» 2:3 ОТ

    Автором победной шайбы стал Мэттью Ткачук, поразив ворота Фредерика Андерсена за 13 секунд до окончания четвертого овертайма. В основное время отличились Александр Барков и Картер Вераге. Голкипер Сергей Бобровский 63 броска из 65.

    В составе «Харрикейнз» заброшенными шайбами отметились Сет Джарвис и Стефан Ноесен.

    Отметим, что встреча длилась 139 минут 47 секунд, что позволило ей стать самой продолжительной в этом сезоне и самым продолжительной в клубной истории обеих команд.

    Хоккей НХЛ Плей-офф 1/2 финала
    «Каролина» — «Флорида» — 2:3 4ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
    Голы: Джарвис — 5 (бол., Ахо, Бернс), 19:48 — 1:0. Барков — 3 (Дюклер, Верхэге), 35:28 — 1:1. Верхэге — 6 (Дюклер, Барков), 37:43 — 1:2. Ноесен — 4 (бол., Джарвис, Нечас), 43:47 — 2:2. Ткачак — 6 (Экблад), 139:47 — 2:3Вратари: Андерсен — БобровскийШтраф: 6-12Броски: 65 (12+5+14+34) — 60 (10+8+2+40)Счет серии: 0-1

    «Флорида» повела в серии со счетом 1-0. Следующий матч противостояния состоится 21 мая.

    «Каролина» — «Флорида» 2:3 ОТ
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