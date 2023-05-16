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    • Определились полуфинальные пары Кубка Стэнли
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    Определились полуфинальные пары Кубка Стэнли

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    Стали известны все четыре участника полуфиналов Кубка Стэнли.

    Кубок Стэнли
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    Кубок Стэнли

    Это произошло после того, как «Даллас» в семи матчах полуфинала Западной конференции прошел «Сиэтл». И теперь встретится с «Вегасом», который ранее в шести встречах одолел «Эдмонтон». Серия стартует 19 мая.

    В финале Восточной конференции встретятся «Каролина» и «Флорида». Первый матч противостояния состоится 18 мая.

    Отметим, что в борьбе за трофей осталось четыре россиянина — по одному в каждой команде: Сергей Бобровский («Флорида»), Петр Кочетков («Каролина»), Евгений Дадонов («Даллас») и Иван Барбашев («Вегас»).

    Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Колорадо», который в прошлогоднем финале одолел «Тампу».

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