Определились полуфинальные пары Кубка Стэнли

Стали известны все четыре участника полуфиналов Кубка Стэнли.

Это произошло после того, как «Даллас» в семи матчах полуфинала Западной конференции прошел «Сиэтл». И теперь встретится с «Вегасом», который ранее в шести встречах одолел «Эдмонтон». Серия стартует 19 мая.

В финале Восточной конференции встретятся «Каролина» и «Флорида». Первый матч противостояния состоится 18 мая.

Отметим, что в борьбе за трофей осталось четыре россиянина — по одному в каждой команде: Сергей Бобровский («Флорида»), Петр Кочетков («Каролина»), Евгений Дадонов («Даллас») и Иван Барбашев («Вегас»).

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Колорадо», который в прошлогоднем финале одолел «Тампу».