«Каролина» и «Флорида» — финалисты Востока, «Вегас» хлопнул «Эдмонтон», «Даллас» и «Сиэтл» готовятся к седьмой игре

На прошлой неделе в Кубке Стэнли представители Востока максимально быстро закрыли вопрос о квалификации в финал конференции, в то время как на Западе все продвигается упорно. О событиях минувшей семидневки говорим на LiveSport.Ru.

«Каролина» хладнокровно разобралась с «Нью-Джерси»

«Каролина» — первый участник полуфинала Твиттер «Каролины»

Серию с «Девилз» на прошлой неделе «Каролина» начинала на фоне поражения 4:8 в «Пруденшал Центре». На тот момент клубу из Ньюарка удалось сжать разрыв в противостоянии к минимуму — 1:2, а коуч «Харрикейнз» сказал, что еще ни разу не видел такой слабой игры своей команды. Очевидно, ради второй попытки на льду «Нью-Джерси» «Каролина» устроила перезагрузку. И это дало результат.

В матче 10 мая «Кейнс» традиционно сыграли в свой хоккей и в очередной раз срезали «Девилз» по-крупному — 6:1. В кампании по ликвидации «Джерси» активнее остальных поучаствовал Мартин Нечас, оформивший дубль. Два ассиста выточил Джордан Стаал, гол + пару пасов организовал Джордан Мартинук. В общем, очередной удачный вечер для фаворита, который вспомнил, что именно он таковым является.

«Каролина» — «Нью-Джерси» Твиттер «Нью-Джерси»

И снова для крупной победы «Кейнс» ничего запредельного не изобрели: за матч нанесли 29 бросков в створ — «каролинский» стандарт, где все решает крутая реализация — 20.69%. Ну а «Нью-Джерси» совсем размяк. Перестала идти игра у вратарей, которые в нон-стоп режиме сменяли друг друга по ходу плей-офф.

При 3:1 «Каролина» вернулась домой. И на «PNC-арене» она твердо намеревалась все решить в будничном режиме. Да, «Харрикейнз» победили, но игру пришлось вытаскивать на морально-волевых, а искать маршрут к финалу Востока — в овертайме — 3:2 ОТ.

Дважды по ходу встречи «Каролина» уступала, но всегда находила моменты для отыгрыша. Джейкоб Славин и Брент Бернс — два защитника, которые не позволили «Девилз» отпраздновать вторую победу в серии. Их голы дотянули матч до овертайма, где на 7-й минуте Йеспер Фаст реализовал большинство. Так, на тотальном превосходстве в силе и моментами на характере «Каролина» влетела в финал, проведя всего 5 игр.

«Флорида» продолжает творить чудо

«Флорида» празднует выход в финал Востока Твиттер «Флориды»

Если у «Каролины» даже после 4:8 все было под контролем, то у «Флориды» в раунде с «Торонто» имелись альтернативные варианты. После трех побед «Пантерз» ожидаемо перегорели в четвертой игре, из-за чего «Мэйпл Лифс» удалось отсрочить отпуск. Произошло это в Санрайзе 11 мая. «Флорида» проиграла с минимальной разницей — 1:2.

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По ходу бедного на результативные события матча «Флорида» пропустила по шайбе во втором и третьем периодах, после чего Сэм Рейнхарт почти дотянулся до камбэк-рубильника и отквитал один гол. Но его настрой остальные не подхватили, зато после финальной сирены схлестнулись в стычке с канадцами, которым только дай помахать кулаками.

В проигранной встрече команды нанесли по 25 бросков в створ. Для Сергея Бобровского — это ничтожно мало, но тут главный инженер успеха «Пантерз» не затащил индивидуально. Серию доставили в Онтарио при 3:1. «Торонто» мог выискать в резервах силы еще на одну победу. Но в очередной раз в планы «Лифс» вмешался Бобровский.

«Флорида» — «Торонто» Твиттер «Флориды»

В Канаде кипер «Флориды» снова зажег: отразил 50 бросков и выдал сочный процент спасений (96.15%). Полсотни сэйвов поместили Боба на восьмую строчку в рейтинге лучших российских вратарей по количеству отведенных угроз в одном матче Кубка Стэнли. Единоличным рекордсменом остается Шестеркин — 79 сэйвов в раунде против «Питтсбурга» год назад.

В решающем матче «Пантерз», осознавая последствия возможной победы «Торонто», в нетипичном для этой серии стиле повели в счете. И сразу в две шайбы, которые положили в первом периоде. По голу ввалили Аарон Экблад и Картер Верхаге. А победу после успешных попыток «Торонто» восстановить равенство «Флориде» принес Ник Казинс на 15-й минуте овертайма — 3:2 ОТ.

«Даллас» и «Сиэтл» решат все в седьмой игре

«Сиэтл» в пятом матче серии Твиттер «Сиэтла»

Спорим, в ваше медиаполе хотя бы раз проскакивала дисциплина, где два человека, стоя друг напротив друга, обмениваются оплеухами в голову? То еще зрелище, и вряд ли это можно назвать адекватным спортом. Но в плей-офф НХЛ это идеальное описание для серии «Далласа» и «Сиэтла».

Два крутых представителя Запада наносят мощные панчи и пока не могут выявить сильнейшего. После шести матчей в этом противостоянии ничья — 3:3. В минувшую семидневку команды откатали три встречи.

В игре 10 мая «Даллас» после домашних 2:7 хлопнул «Сиэтл» на «Клаймат Пледж Арене» — 6:3, после чего догнался крупной победой на своей территории — 5:2. После этого матча счет в серии стал 3:2. При таком раскладе дебютант плей-офф мог спокойно сливать топливо и ехать в отпуск, но вместо этого порвал «Старз» в раунде 12-го числа — 6:3.

Тайлер Сегин Твиттер «Далласа»

Будучи в миллиметрах от ямы, в которую швыряют неудачников плей-офф, «Кракен» вновь выдал праймовый хоккей: по ходу игры он ни разу не уступал в счете, но при этом не стал оружием массового поражения в атаке. За три периода «Сиэтл» нанес всего 29 ударов в створ, прогрев реализацию до королевских 20.69%.

В личном для себя мини-финале великий вечер провел Джордан Эберле, который вонзил два гола и отметился ассистом, а суммарно в плей-офф набрал 11 очков (6+5). Еще один перфоманс при домашней публике не постеснялся презентовать Ээли Толванен, выкативший две передачи и гол. Не остался без гола и Янни Гурд. Канадец открыл счет и стал самым полезным форвардом «Сиэтла» в Кубке Стэнли — 12 очков (4+8).

Джонатан Маршессо выводит «Вегас» в финал Запада

«Вегас» в серии с «Эдмонтоном» Твиттер «Вегаса»

Четвертый раз с момента образования франшизы «Вегас» завалился в финал Западной конференции, где схлестнется с победителем пары «Даллас» — «Сиэтл». В полуфинале же «Голден Найтс» зарубили «Эдмонтон», потратив на это шесть матчей.

На прошлой НХЛ-неделе соперники закусились друг с другом четырежды. При ничьей в серии (1:1) первый панч нанесла команда Брюса Кэссиди на территории «Ойлерз» — 5:1. Пока Макдэвид и компания молчали, набравший лютый темп Джонатан Маршессо оформил дубль. Но его прайм все мы будет лицезреть позже.

Во встрече четверга «Эдмонтон» взял реванш — 4:1. И снова в ростере «Ойлерз» куда-то спрятались их мэйн-старз, в то время Ник Бьюгстад и Эван Бушар подарили канадцам надежду.

Марк Стоун Твиттер «Вегаса»

Самой огненной оказалась субботняя встреча, в которой все шло упорно, а «Голден Найтс» выцепили победу на тоненького — 4:3. Наконец-то в этом раунде свое слово сказал Коннор Макдэвид, оформивший дубль, а «Вегас» затащил встречу благодаря мощному отрезку во втором периоде: с 14-й по 15-ю минуты он вонзил три шайбы.

В максимально выигрышном положении дрим-тим с Невады примчала в Канаду. На льду «Роджерс Плейс» снова зажег Джонатан Маршессо. Во втором периоде он положил хет-трик, что позволило не только выбросить в урну промежуточное лидерство «Эдмонтона», но и довести матч до разгрома — 5:2, а серию — до закономерного конца. Так, лучшие бомбардиры плей-офф Макдэвид и Драйзайтль вылетают, а парни в золотой джерси, кажется, только вошли в ритм.