Кубок Стэнли. «Сиэтл» сравнял счет в серии с «Далласом»

«Сиэтл» — «Даллас» 6:3

В составе победителей дубль и результативная передача на счету Джордана Эберле. Три (1+2) очка также на счету Ээли Тованена.

У «Далласа» забивали Мэйсон Марчмент, Джо Павелски и Йоэль Ковиранта. На счету российского нападающего Евгения Дадонова нет результативных действий.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч «Сиэтл» — «Даллас» — 6:3 (2:1, 2:1, 2:1) Голы: Гурд — 4 (Толванен, Шульц), 8:59 — 1:0. Марчмент — 4 (Сегин, Доми), 9:30 — 1:1. Эберле — 5 (бол., Толванен, Маккэн), 16:46 — 2:1. Толванен — 3 (Бьоркстранд, Гурд), 21:34 — 3:1. Картье — 3 (Бенайерс, Данн), 24:23 — 4:1. Павелски — 8 (бол., Хейсканен, Робертсон), 25:37 — 4:2. Бенайерс — 3 (Эберле, Шварц), 48:43 — 5:2. Кивиранта — 1 (Харли, Факса), 48:58 — 5:3. Эберле — 6 (п.в., Веннберг), 59:02 — 6:3Вратари: Грубауэр — Эттингер (Уэджвуд, 24:23, 56:06 — 56:49, 56:56 — 59:02)Штраф: 18-18Броски: 29 (16+8+5) — 23 (5+12+6)Счет в серии: 3-3

Счет в серии стал 3-3. Решающий матч команды сыграют 16 мая.