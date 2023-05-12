Чехия справилась со Словакией в матче чемпионата мира

В первом матче группового этапа чемпионата мира 2023 года сборная Чехии обыграла команду Словакии со счетом 3:2.

В составе чехов дублем отметился Лукаш Седлак, а еще один гол на счету Романа Червенки. За словаков отличились Мартин Хромяк и Мислав Росандич.

Хоккей. Чемпионат мира. Группа A Словакия — Чехия — 2:3 (2:3, 0:0, 0:0) Голы: Хартикайнен — 1 (бол., Саллинен, Маннинен), 18:00 — 1:0. Готье — 1 (Мазур, Самберг), 33:48 — 1:1. О`Коннор — 1 (Самберг, Гарлэнд), 49:49 — 1:2. А. Так — 1 (Гримальди, О`Коннор), 52:58 — 1:3. А. Так — 2 (О`Коннор), 59:12 — 1:4Вратари: Ларми (59:00) — ДесмитШтраф: 6 — 4Броски: 24 (10+9+5) — 38 (9+19+10)

Напомним, сборные России и Беларуси не допущены до участия в чемпионате мира, который проходит с 12 по 28 мая в латвийской Риге и финском Тампере.