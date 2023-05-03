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    Павелски установил рекорд НХЛ

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    «Сиэтл» выиграл у «Далласа» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 5:4 ОТ.

    Джо Павелски
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    Джо Павелски

    Одним из героев матча стал нападающий «звезд» Джо Павелски, оформивший покер. 38-летний форвард провел первый матч после сотрясения, полученного в первом матче серии с «Миннесотой» (4-2).

    Как сообщает сайт лиги, Павелски стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, забившим четыре гола в игре плей-офф. Он побил предыдущий рекорд, принадлежавший Морису Ришару (35 лет и 245 дней), который был установлен в 1957 году.

    «Сиэтл» повел в серии 1-0. Вторая игра состоится 5 мая.

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