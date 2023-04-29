Радулов о поражении «Ак Барса»: Будем со второй попытки пытаться взять Кубок

Нападающийвысказался о поражении своей команды в финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина с(3:4 в серии).

«У нас в ходе сезона были тяжёлые времена, но мы прошли их. Добились определённых результатов, но чуть-чуть не хватило. ЦСКА — молодцы, с победой, заслуженно победили, без всяких вопросов.

Я не могу быть счастливым, финал для меня ничего не значит, это то же самое, что вылететь в первом раунде, тот же результат по факту. Если не поднимаешь кубок — значит, не поднимаешь. Хотелось бы поздравить болельщиков ЦСКА с победой и Сергея Викторовича [Федорова].

Хорошая команда. Думаю, мы дали хороший бой, у нас были шансы. Разберём эти матчи, будем со второй попытки пытаться взять Кубок», — приводит слова Радулова СЭ.

Форвард провел все 7 матчей в серии с ЦСКА, в которых забил 2 гола и сделал голевую передачу. «Ак Барс» отыгрался в этой серии с 1:3, но проиграл в седьмом матчей.