Кубок Стэнли. «Флорида» сравняла счет в серии с «Бостоном», «Даллас» и «Каролина» вышли во второй раунд

«Флорида» и «Бостон» проведут седьмой матч

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Каролина» — 1:2 ОТ

«Каролина» благодаря этой победе выиграла серию со счетом 4-2 и третий год подряд вышла во второй раунд Кубка Стэнли.

Следующим соперником «Харрикейнз» станет победитель пары «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» (2-3).

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин, несмотря на две пропущенные шайбы, был признан третьей звездой матча. Российский вратарь отразил 39 бросков из 41.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч «Айлендерс» — «Каролина» — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) Голы: Клаттербак — 1 (Пулок, Сизикас), 9:21 — 1:0. Ахо — 4 (Пеши), 49:24 — 1:1. Штястны — 3 (Степан), 66:00 — 1:2Вратари: Сорокин — АндерсенШтраф: 4 — 6Броски: 34 (11+17+5+1) — 41 (8+11+19+3)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Каролина» — 1:2 ОТ

«Флорида» — «Бостон» — 7:5

«Флорида» сравнялся счет в противостоянии с «Бостоном». Теперь соперников ждет решающий седьмой матч. «Пантерз» уступали в серии 1-3.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 29 из 34 бросков. Россиянин одержал вторую победу в текущем плей-офф при одном поражении.

Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей и завершил матч с показателем полезности «-3».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч «Флорида» — «Бостон» — 7:5 (2:1, 1:1, 4:3) Голы: Монтур — 3 (бол., Ткачак, Барков), 2:01 — 1:0. Бертуцци — 3 (бол., Маршан, Макэвой), 6:09 — 1:1. Ткачак — 4 (Казинс), 13:52 — 2:1. Пастрняк — 3 (бол., Маршан, Макэвой), 25:42 — 2:2. Барков — 1 (Дюклер, Верхэге), 29:22 — 3:2. Бертуцци — 4 (Карло, Маршан), 41:31 — 3:3. Пастрняк — 4 (бол., Бертуцци, Маршан), 43:53 — 3:4. Дэлпи — 1 (Луостаринен, Лунделл), 47:21 — 4:4. Дебраск — 4 (мен., Заха, Орлов), 50:22 — 4:5. Ткачак — 5 (бол., Лунделл, Форслинг), 50:49 — 5:5. Луостаринен — 2 (Монтур), 54:22 — 6:5. Райнхарт — 3 (п.в., Гудас), 59:32 — 7:5Вратари: Бобровский — Ульмарк (58:56 — 59:32, 59:41)Штраф: 12 — 14Броски: 33 (12+10+11) — 34 (8+11+15)

«Флорида» — «Бостон» — 7:5

«Миннесота» — «Даллас» — 1:4

«Даллас» благодаря этой победе впервые с 2020 года вышел во второй раунд плей-офф. «Старз» выиграли серию со счетом 4-2.

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов в шестом матче стал автором результативной передачи в эпизоде со вторым голом. В этом серии россиянин набрал 4 (3+1) очка.

Один из лидеров «Миннесоты» Кирилл Капризов не набрал очков в пяти из шести матчей серии. Российский нападающий отметился лишь одной заброшенной шайбой.

Следующим соперником «Далласа» станет победитель пары «Колорадо Эвелаеш» — «Сиэтл Кракен» (3-3).

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч «Миннесота» — «Даллас» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) Голы: Хинтц — 5 (Сегин, Робертсон), 6:22 — 0:1. Джонстон — 1 (Дадонов, Сутер), 33:37 — 0:2. Марчмент — 2 (Доми), 39:59 — 0:3. Годро — 3 (Нюквист, Миддлтон), 52:53 — 1:3. Доми — 1 (п.в., Марчмент), 59:03 — 1:4Вратари: Густавссон (Флери, 40:00, 55:44 — 59:03) — ЭттингерШтраф: 4 — 4Броски: 23 (8+5+10) — 33 (8+18+7)

«Миннесота» — «Даллас» — 1:4

«Сиэтл» — «Колорадо» — 1:4

«Колорадо» благодаря этой победе сравнял счет в серии. Команды проведут решающий седьмой матч.

В шестой игре автором дубля в составе «Эвеланш» стал Арттури Лехконен.

Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч «Сиэтл» — «Колорадо» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) Голы: Данн — 1, 15:48 — 1:0. Рантанен — 6 (Родригес, Тэйвз), 19:40 — 1:1. Э. Джонсон — 1 (Рантанен), 27:21 — 1:2. Лехконен — 2 (Тэйвз, Макар), 36:57 — 1:3. Лехконен — 3 (Макар, Эллер), 59:48 — 1:4Вратари: Грубауэр (58:06 — 59:48) — ГеоргиевШтраф: 12 — 8Броски: 23 (10+4+9) — 39 (13+14+12)