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    Беднар прокомментировал поражение «Колорадо» в пятом матче плей-офф НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Колорадо Эвеланш Сиэтл Кракен
    Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар высказался о поражении своей команды в 5-м матче серии плей-офф НХЛ с «Сиэтлом» (2:3).

    Джаред Беднар и игроки «Колорадо»
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    Джаред Беднар и игроки «Колорадо»

    «Я уверен, что сейчас мы разочарованы тем, что упустили возможность выиграть дома. Мы и близко не подошли к той игре, в которую мы должны играть, чтобы добиться успеха.

    Это не та игра, которую мы демонстрировали весь год, но нам нужно перезагрузиться и переломить серию.

    Мы играли уверенно в гостевых матчах, но сейчас мы потеряли уверенность, и мы должны найти способ вернуть её, чтобы сравнять счёт в серии», — цитирует Беднара пресс-служба НХЛ.

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    • «Колорадо» проигрывает в серии с «Сиэтлом» со счетом 2:3. В последнем матче «Эвеланш» играл без своих лидеров — защитник Кайл Макар был дисквалифицирован, а нападающий Валерий Ничушкин пропустил встречу по личным причинам.

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