Беднар прокомментировал поражение «Колорадо» в пятом матче плей-офф НХЛ

Главный тренервысказался о поражении своей команды в 5-м матче серии плей-офф НХЛ с(2:3).

«Я уверен, что сейчас мы разочарованы тем, что упустили возможность выиграть дома. Мы и близко не подошли к той игре, в которую мы должны играть, чтобы добиться успеха.

Это не та игра, которую мы демонстрировали весь год, но нам нужно перезагрузиться и переломить серию.

Мы играли уверенно в гостевых матчах, но сейчас мы потеряли уверенность, и мы должны найти способ вернуть её, чтобы сравнять счёт в серии», — цитирует Беднара пресс-служба НХЛ.

«Колорадо» проигрывает в серии с «Сиэтлом» со счетом 2:3. В последнем матче «Эвеланш» играл без своих лидеров — защитник Кайл Макар был дисквалифицирован, а нападающий Валерий Ничушкин пропустил встречу по личным причинам.