ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Кубок Стэнли. «Бостон» уступил «Флориде», «Сиэтл» обыграл «Колорадо»

    Обзор матчей первого раунда плей-офф НХЛ 27 апреля

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Колорадо Эвеланш Сиэтл Кракен Бостон Брюинз Флорида Пантерз
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Арсенал» Унижение на «Этихаде». «Манчестер Сити» растоптал надежды «Арсенала» на чемпионство Маурисио ПочеттиноВерьте в Поча. Аргентинец — идеальный тренер, чтобы начать новую эру «Челси» Хосе Луис МендилибарФутбольный саботажник. Как Мендилибар спас «Севилью» от вылета из Ла Лиги
  • 23:59
    • Дубль Де Брейне помог «Ман Сити» разгромить «Арсенал»
  • 10:11
    • Российский полузащитник «Црвены Звезды» может перейти в «Базель»
    Все новости спорта
    «Флорида»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Флорида»

    «Бостон» — «Флорида» 3:4 ОТ

    В составе «Брюинз» два очка набрал Брэд Маршанд, а победный гол за «Флориду» в овертайме забил Мэттью Ткачук. Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский в этой игре совершил 44 сэйва из 47 бросков соперника. Защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов очков не набрал.

    НХЛ Плей-офф Первый раунд Пятый матч
    «Бостон» — «Флорида» — 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)
    Голы: Дюклер — 1 (Верхэге), 8:26 — 0:1. Маршан — 4 (бол., Макэвой), 22:27 — 1:1. Беннетт — 3 (Верхэге, Казинс), 38:52 — 1:2. Бержерон — 1 (бол., Маршан, Макэвой), 44:33 — 2:2. Райнхарт — 2 (бол., Ткачак, Барков), 45:14 — 2:3. Холл — 5 (Карло, Койл), 49:16 — 3:3. Ткачак — 3 (Верхэге), 66:05 — 3:4Вратари: Ульмарк — БобровскийШтраф: 4-10Броски: 47 (9+18+16+4) — 25 (8+8+6+3)Счет в серии: 3-2

    «Бостон» ведет в серии со счетом 3-2. Следующий матч команд запланирован на 28 апреля.

    «Бостон» — «Флорида» 3:4 ОТ

    «Колорадо» — «Сиэтл» 2:3

    В составе победителей отличились Морган Гики, Тай Картье и Янни Гурд. У хозяев льда забили Натан Маккиннон и Эван Родригес. Голкипер Александр Георгиев отразил 26 бросков.

    НХЛ Плей-офф Первый раунд Пятый матч
    «Колорадо» — «Сиэтл» — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
    Голы: Гики — 2 (Шварц, Веннберг), 26:35 — 0:1. Маккиннон — 3 (Рантанен), 27:55 — 1:1. Картье — 1 (Эберле, Борген), 29:59 — 1:2. Гурд — 1 (Соуси, Бьоркстранд), 41:40 — 1:3. Родригес — 1 (Тэйвз, Маккиннон), 56:23 — 2:3Вратари: Георгиев (56:11 — 56:23, 57:05) — ГрубауэрШтраф: 4-4Броски: 28 (8+10+10) — 28 (15+6+7)Счет в серии: 2-3

    «Кракен» вышли вперед в серии — 3-2. Шестой матч серии состоится 29 апреля на льду «Сиэтла».

    «Колорадо» — «Сиэтл» 2:3
    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.31
  • Экспресс дня 27 апреля
  • Сегодня в 22:15
    •  2.13
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Динамо — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кырстя — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Айлендерс — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие