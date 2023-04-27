Кубок Стэнли. «Бостон» уступил «Флориде», «Сиэтл» обыграл «Колорадо»

«Бостон» — «Флорида» 3:4 ОТ

В составе «Брюинз» два очка набрал Брэд Маршанд, а победный гол за «Флориду» в овертайме забил Мэттью Ткачук. Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский в этой игре совершил 44 сэйва из 47 бросков соперника. Защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов очков не набрал.

НХЛ Плей-офф Первый раунд Пятый матч «Бостон» — «Флорида» — 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1) Голы: Дюклер — 1 (Верхэге), 8:26 — 0:1. Маршан — 4 (бол., Макэвой), 22:27 — 1:1. Беннетт — 3 (Верхэге, Казинс), 38:52 — 1:2. Бержерон — 1 (бол., Маршан, Макэвой), 44:33 — 2:2. Райнхарт — 2 (бол., Ткачак, Барков), 45:14 — 2:3. Холл — 5 (Карло, Койл), 49:16 — 3:3. Ткачак — 3 (Верхэге), 66:05 — 3:4Вратари: Ульмарк — БобровскийШтраф: 4-10Броски: 47 (9+18+16+4) — 25 (8+8+6+3)Счет в серии: 3-2

«Бостон» ведет в серии со счетом 3-2. Следующий матч команд запланирован на 28 апреля.

«Бостон» — «Флорида» 3:4 ОТ

«Колорадо» — «Сиэтл» 2:3

В составе победителей отличились Морган Гики, Тай Картье и Янни Гурд. У хозяев льда забили Натан Маккиннон и Эван Родригес. Голкипер Александр Георгиев отразил 26 бросков.

НХЛ Плей-офф Первый раунд Пятый матч «Колорадо» — «Сиэтл» — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1) Голы: Гики — 2 (Шварц, Веннберг), 26:35 — 0:1. Маккиннон — 3 (Рантанен), 27:55 — 1:1. Картье — 1 (Эберле, Борген), 29:59 — 1:2. Гурд — 1 (Соуси, Бьоркстранд), 41:40 — 1:3. Родригес — 1 (Тэйвз, Маккиннон), 56:23 — 2:3Вратари: Георгиев (56:11 — 56:23, 57:05) — ГрубауэрШтраф: 4-4Броски: 28 (8+10+10) — 28 (15+6+7)Счет в серии: 2-3

«Кракен» вышли вперед в серии — 3-2. Шестой матч серии состоится 29 апреля на льду «Сиэтла».