Кожевников раскритиковал возвращение «Лады» в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккеюпрокомментировал возвращение тольяттинскойв Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

«Мне как воспитаннику пензенского хоккея Тольятти особенно дорог, в юношеские годы проводил там самые принципиальные матчи.

Очень рад, что несправедливое решение отправить "Ладу" в ВХЛ, которое много раз критиковал, наконец-то отменяется — и Тольятти возвращается в КХЛ.

Другое дело, в каком состоянии мы в КХЛ получаем "Ладу". Вчера мне звонили ветераны тольяттинского хоккея, многие в шоке.

Оказывается, никакой подготовки к КХЛ все эти годы в Тольятти не велось, менеджеры "Лады" делали свой личный бизнес.

В последние годы там распроданы два десятка лучших юниоров. В итоге каждое лето команда набиралась заново, а "Ладья" второй год подряд проехала мимо плей-офф МХЛ, вылетев в низший дивизион.

Для исторического хоккейного региона это катастрофа!», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.