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    Защитник «Вашингтона» Алексеев высказался об обмене Орлова в «Бостон»

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    Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев прокомментировал обмен игрока обороны Дмитрия Орлова из столичного клуба в «Бостон».

    Дмитрий Орлов
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    Дмитрий Орлов

    «Стал постоянно играть в основе после обменов Орлова и Густафссона, сразу понял, что так будет? Да, это было понятно, когда обменяли Орла. Он леворукий защитник, как я. И Густафссон тоже леворукий.

    Мы созвонились с агентом после обмена, пришли к выводу, что мне дадут играть и надо использовать этот шанс.

    Обмен Орлова стал шоком? Сначала было немного непонятно. С утра на раскатке он катался в основном составе. Я тогда не играл. Дима днём спросил у меня, во сколько я поеду на арену, так как он не будет играть из-за возможного обмена. Когда я приехал на стадион, его уже обменяли. Я был удивлён. Но понял, что у меня будет хороший шанс заиграть в основе.

    В "Вашингтоне" он для меня был ментором, во всём помогал, подсказывал на льду и вне льда. Да и Дима просто как человек хороший. Когда он был травмирован и я восстанавливался, мы больше времени на льду проводили, побольше тренировались.

    И да, он мне говорил: "Скорее бы тебе уже дали поиграть". К сожалению, дали поиграть, когда он ушёл», — приводит слова Алексеева Sport24.

    Алексеев провел за «Вашингтон» 24 матча в нынешнем сезоне, отдал 5 голевых передач при показателе полезности «-2».

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