Могильный покинул пост президента «Амура»

Президент «Амура»покинул свой пост, сообщил губернатор Хабаровского края

Должность президента занял первый вице‑губернатор региона Александр Никитин, Могильный станет почетным президентом клуба.

«Кадровые изменения в руководстве хоккейного клуба "Амур". С сегодняшнего дня его президентом назначен первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин.

Я выражаю благодарность Александру Александровичу за проделанную работу в "СКА-Нефтянике" — достижение всех поставленных целей в виде трех самых знаковых трофеев в хоккее с мячом», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

В регулярном сезоне-2022/23 «Амур» занял десятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог пройти в плей-офф КХЛ.