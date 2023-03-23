Могильный покинул пост президента «Амура»

Александр Могильный Фото: globallookpress.com
Должность президента занял первый вице‑губернатор региона Александр Никитин, Могильный станет почетным президентом клуба.
«Кадровые изменения в руководстве хоккейного клуба "Амур". С сегодняшнего дня его президентом назначен первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин.
Я выражаю благодарность Александру Александровичу за проделанную работу в "СКА-Нефтянике" — достижение всех поставленных целей в виде трех самых знаковых трофеев в хоккее с мячом», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
В регулярном сезоне-2022/23 «Амур» занял десятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог пройти в плей-офф КХЛ.