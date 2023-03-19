ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» перевернул игру с «Краснодаром»Камбэк и феерия! «Локомотив» перевернул игру с «Краснодаром» и добыл яркую победу
  • 16:11
    • «Ростов» с минимальным счетом обыграл «Химки»
  • 16:41
    • «Авангард» выиграл второй матч в серии плей-офф с «Металлургом»
  • 15:22
    • Стали известны составы на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат»
  • 13:38
    • Семью из Екатеринбурга не пропустили на матч «Урала» из-за отсутствия Fan ID у ребенка
  • 13:21
    • «Химки» и «Ростов» опубликовали составы на матч РПЛ
    Все новости спорта

    «Авангард» выиграл второй матч в серии плей-офф с «Металлургом»

    «Авангард» — «Металлург»: счет матча 4:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Металлург Мг
    «Авангард» одержал победу над «Металлургом» (4:3) во втором матче серии плей-офф КХЛ.

    Владимир Ткачев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Ткачев

    Первый гол был забит на 5-й минуте встречи. Отличился нападающий «Авангарда» Павел Дедунов.

    В первом периоде нападающие «Авангарда» забили еще 2 гола. Отличились Алекс Бродхерст и Рид Буше — 3:0.

    В самом начале второго периода «Металлург» побежал отыгрываться. Первый гол гостей забил Павел Акользин.

    На 25-й минуте встречи магнитогорская команда сократила отставание до минимума благодаря голу Григория Дронова.

    Уже в третьем периоде, на 44-й минуте «Металлург» совершил камбэк, сделав счет 3:3. Гол забил Никита Коростелев.

    На 47-й минуте встречи нападающий «Авангарда» Рид Буше реализовал большинство своей команды и забил победный гол.

    КХЛ. Плей-офф.
    «Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:3 (3:0, 0:2, 1:1).
    Голы: Дедунов — 2 (Малыхин, Жарков), 05:26 — 1:0. Бродхерст — 1 (бол. Найт), 13:12 — 2:0. Буше — 3 (Ткачев, Чистяков), 18:17 — 3:0. Акользин — 4, 22:15 — 3:1. Дронов — 2 (Лайпсик, Майе), 25:16 — 3:2. Коростелев — 4 (Карпов, Маклюков), 44:35 — 3:3. Буше — 4 (бол. Ткачев), 47:26 — 4:3Вратари: Демченко — Паскуале 00:00 — 20:00 (Кошечкин 20:00 — 60:00)Броски: 23 (9+6+8) — 37 (7+21+9)Штраф: 6 — 8

    После этого матча «Авангард» повел в серии с «Металлургом» 2:0. Следующий матч состоится 21 марта в Магнитогорске.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выявят ли сильнейшего «Барселона» и «Реал»?
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • Хватит ли Медведеву энергии на матч с невероятным Алькарасом?
  • Алькарас — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Зенит» ждет очень сложный выезд
  • ЦСКА — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.98
  • Экспресс дня 19 марта
  • Сегодня в 21:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Алькарас — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Торино — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Рыбакина — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Байер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:05
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие