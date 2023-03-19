«Авангард» — «Металлург»: счет матча 4:3, обзор голов

одержал победу над(4:3) во втором матче серии плей-офф КХЛ.

Первый гол был забит на 5-й минуте встречи. Отличился нападающий «Авангарда» Павел Дедунов.

В первом периоде нападающие «Авангарда» забили еще 2 гола. Отличились Алекс Бродхерст и Рид Буше — 3:0.

В самом начале второго периода «Металлург» побежал отыгрываться. Первый гол гостей забил Павел Акользин.

На 25-й минуте встречи магнитогорская команда сократила отставание до минимума благодаря голу Григория Дронова.

Уже в третьем периоде, на 44-й минуте «Металлург» совершил камбэк, сделав счет 3:3. Гол забил Никита Коростелев.

На 47-й минуте встречи нападающий «Авангарда» Рид Буше реализовал большинство своей команды и забил победный гол.

КХЛ. Плей-офф. «Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:3 (3:0, 0:2, 1:1). Голы: Дедунов — 2 (Малыхин, Жарков), 05:26 — 1:0. Бродхерст — 1 (бол. Найт), 13:12 — 2:0. Буше — 3 (Ткачев, Чистяков), 18:17 — 3:0. Акользин — 4, 22:15 — 3:1. Дронов — 2 (Лайпсик, Майе), 25:16 — 3:2. Коростелев — 4 (Карпов, Маклюков), 44:35 — 3:3. Буше — 4 (бол. Ткачев), 47:26 — 4:3Вратари: Демченко — Паскуале 00:00 — 20:00 (Кошечкин 20:00 — 60:00)Броски: 23 (9+6+8) — 37 (7+21+9)Штраф: 6 — 8

После этого матча «Авангард» повел в серии с «Металлургом» 2:0. Следующий матч состоится 21 марта в Магнитогорске.