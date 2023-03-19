«Авангард» — «Металлург»: счет матча 4:3, обзор голов

Первый гол был забит на 5-й минуте встречи. Отличился нападающий «Авангарда» Павел Дедунов.
В первом периоде нападающие «Авангарда» забили еще 2 гола. Отличились Алекс Бродхерст и Рид Буше — 3:0.
В самом начале второго периода «Металлург» побежал отыгрываться. Первый гол гостей забил Павел Акользин.
На 25-й минуте встречи магнитогорская команда сократила отставание до минимума благодаря голу Григория Дронова.
Уже в третьем периоде, на 44-й минуте «Металлург» совершил камбэк, сделав счет 3:3. Гол забил Никита Коростелев.
На 47-й минуте встречи нападающий «Авангарда» Рид Буше реализовал большинство своей команды и забил победный гол.
После этого матча «Авангард» повел в серии с «Металлургом» 2:0. Следующий матч состоится 21 марта в Магнитогорске.