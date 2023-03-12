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    • «Металлург» сравнял счет в серии с «Автомобилистом»
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    «Металлург» сравнял счет в серии с «Автомобилистом»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Металлург Мг
    В Магнитогорске местный «Металлург» со счетом 6:3 победил «Автомобилист» в шестом матче серии плей-офф КХЛ.

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    Игроки «Металлурга»

    В составе победителей три шайбы забросил Павел Акользин, по шайбе в свой актив записали Семен Кошелев, Григорий Дронов и Денис Зернов.

    Три шайбы у гостей отыграли Ник Эберт, Сергей Широков и Кертис Волк.

    КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Шестой матч
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 6:3 (2:1, 0:1, 4:1)
    Голы: Акользин — 1 (Неколенко), 0:16 — 1:0. Эберт — 4 (бол., Да Коста, Волк), 3:44 — 1:1. Кошелев — 2 (Чибисов), 13:16 — 2:1. Широков — 2 (бол., Да Коста, Эберт), 32:10 — 2:2. Дронов — 1 (бол., Паскуале), 40:34 — 3:2. Волк — 4 (бол., Широков), 44:47 — 3:3. Акользин — 2, 46:56 — 4:3. Акользин — 3 (Карпов), 56:20 — 5:3. Зернов — 2 (п.в., Керран), 58:29 — 6:3Вратари: Паскуале — Бобков (56:46 — 58:29)Штраф: 8 — 10Броски: 37 (10+17+10) — 34 (8+12+14)

    14 марта команды проведут решающую встречу. Счет в серии составляет 3:3. Счет ведется до четырех побед одной из команд.

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