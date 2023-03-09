НХЛ. «Виннипег» уступил «Миннесоте», «Ванкувер» победил «Анахайм»

«Виннипег» — «Миннесота» 2:4

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативным пасом, как и нападающий «Виннипега» Владислав Наместников.

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Миннесота» — 2:4 (0:1, 2:2, 0:1) Голы: Фолиньо — 6 (Сундквист, Миддлтон), 14:14 — 0:1. Годро — 12 (Фолиньо, Сундквист), 27:06 — 0:2. Стэнли — 1 (Наместников, Элерс), 27:36 — 1:2. Хартман — 10 (Капризов, Миддлтон), 28:31 — 1:3. Нидеррайтер — 20 (Шмидт, Коннор), 37:15 — 2:3. Шоу — 5 (п.в., Зуккарелло), 59:22 — 2:4Вратари: Хеллибак (58:31 — 59:22) — ФлериШтраф: 2-6Броски: 48 (15+19+14) — 23 (5+11+7)

«Миннесота» набрала 81 очко и идет на четвертом месте в Западной конференции. «Виннипег» располагается на восьмой строчке — 75 очков.

«Виннипег» — «Миннесота» 2:4

«Детройт» — «Чикаго» 4:3

Российский защитник «Чикаго» Никита Зайцев не отметился результативными действиями.

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Чикаго» — 4:3 (0:2, 2:0, 2:1) Голы: Рэддиш — 15 (бол., Райхель, Атанасиу), 15:51 — 0:1. Рэддиш — 16 (Гуттман, Мерфи), 17:58 — 0:2. Уолман — 7 (Зайдер, Чейссон), 22:53 — 1:2. Ларкин — 24 (бол., Чейссон, Перрон), 38:34 — 2:2. Андерсон — 3 (Хайра), 46:10 — 2:3. Раймонд — 16 (Хагг, Чиаро), 52:35 — 3:3. Кубалик — 18 (Линдстрем, Копп), 55:53 — 4:3Вратари: Хуссо — СтэлокШтраф: 6-6Броски: 41 (12+19+10) — 20 (10+3+7)

«Детройт» прервал 6-матчевую серию поражений и с 67 очками занимает 13-е место в Восточной конференции. «Чикаго» — последний в Западной конференции (49 очков).

«Детройт» — «Чикаго» 4:3

«Ванкувер» — «Анахайм» 3:2 ОТ

В составе «Кэнакс» шайбу забрасывали Джей Ти Миллер (дубль) и Андрей Кузьменко. За «Дакс» отличились Трой Терри и Брок Макгинн. Одноклубники Кузьменко Виталий Кравцов и Василий Подколзин очков не набрали.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Анахайм» — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Терри — 18 (Мактавиш, Джонс), 3:40 — 0:1. Миллер — 22 (мен., Петтерссон), 14:44 — 1:1. Кузьменко — 30 (Бовилье, Петтерссон), 34:23 — 2:1. Макгинн — 11 (Зеграс, Строум), 34:43 — 2:2. Миллер — 23 (Хьюз), 60:20 — 3:2Вратари: Демко — ДосталШтраф: 4-0Броски: 34 (9+12+12+1) — 22 (8+7+7+0)

«Ванкувер» с 59 очками идет на 12‑м месте в турнирной таблице Западной конференции, «Анахайм» с 51 очком занимает 14‑ю строчку.