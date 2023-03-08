Кравец: «Сибирь» атаковала, мы на контратаке добились результата

Главный тренер омскогоподвел итог матча против(4:1).

«Как мы и ожидали игра была боевой и сложной. "Сибирь" выкладывалась, мы были готовы к тому. Начали хорошо, повели, но потом были удаления, которые могли ломать игру. Во втором периоде не могу сказать, что мы сыграли намного лучше, чем вчера, но лучше. Третий был образцовым по построению обороны, пятерки ходили вверх и вниз. "Сибирь" атаковала, мы на контратаке добились результата. Благодарю команду и вратаря, едем домой с хорошим результатом.

Второй период для нас проблема? Это кто–то придумал, по статистике мы четвертые по вторым периодам. Лучше сыграли, чем накануне, но не идеально. "Авангард" с такими мастерами должен лучше играть в атаке, не отбрасываться.

Сегодня быстрее была передача шайбы? Мы всегда на этом делаем акцент. Просто так выбрасывать не надо. В третьем периоде мы первыми побежали за шайбой, выходы из зоны стали легче.

Грицюк не растерялся, забил очень важный первый гол, во втором голе поучаствовал. Как нападающий сегодня свою работу выполнил. Как возвращение Грицюка скажется на Михайлове? Сведберг тоже долго ждал. Это плей–офф. С Никитой мы поговорили.

"Авангард" намеренно замедлял "Сибирь"? Нет, просто стали правильно строиться. В прошлом матче было много провалов, нас отрезали. Мы заставляем соперника вбросить шайбу, это основной принцип, не должно быть чистых входов в зону.

Мало бросаем? Вряд ли я спокоен на этот счет. Конечно, хотел бы больше бросков. Но радует, что много качественных бросков. Дома мы "Сибирь" перебросали. Сегодня "Сибирь" была более активна, мы больше сыграли на контроль шайбы.

Алексей Береглазов пропустил матч из–за рождения ребенка. Мы давно об этом договорились. Отец должен быть рядом с семьей», — приводит слова Кравца Sport24.

Таким образом, счет в серии стал 3:1 в пользу «Авангарда». Следующая игра состоится 10 марта в Омске.

Напомним, что серия длится до четырех побед.