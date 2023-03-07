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    Минское «Динамо» обыграло СКА, сравняв счет в серии первого раунда Кубка Гагарина

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск СКА
    Минское «Динамо» одержало домашнюю победу над петербургским СКА (4:2) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

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    Минчане пропустили первыми в третьем периоде и ответили четырьмя шайбами в течение семи минут.

    В составе победителей отличились Игорь Мартынов, Дмитрия Соколов, Роман Горбунова и Ник Меркли.

    Шайбы армейцев забросили Никита Гусев и Андрей Педан.

    КХЛ. Кубок Гагарина. 1/8 финала
    «Динамо» Мн — СКА — 4:2 (0:0, 0:0, 4:2)
    Голы: Гусев — 2 (Никишин, Бардаков), 43:46 — 0:1. Мартынов — 1 (мен.), 49:37 — 1:1. Соколов — 1 (бол., Спунер, Барберио), 52:04 — 2:1. Горбунов — 2 (Меркли, Барберио), 54:22 — 3:1. Меркли — 1 (п.в., Алистров, Барберио), 56:26 — 4:1. Педан — 1 (бол., Гусев, Хайруллин), 58:08 — 4:2Вратари: Колосов — Николаев (54:34 — 56:26)Броски: 22 (4+12+6) — 32 (10+8+14)Штраф: 14 — 8

    Минское «Динамо» сравняло счет в серии — 2-2. Следующий матч команды проведут 9 марта в Санкт-Петербурге.

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