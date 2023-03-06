Разин: Было очень плохое начало

Главный тренер «прокомментировал победу над(5:3) в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ.

«Было очень плохое начало. Ужасная статистика первого периода. Хорошо, что ушли на перерыв, проигрывая всего в одну шайбу. Только благодаря — не буду говорить, кому — остались в игре. Хорошо сыграли второй период. Тем более, неудачно складывающиеся по сезону вторые периоды — мы его выиграли. Хорошо использовали большинство в третьем периоде. Хорошая, слаженная игра в обороне. Самоотверженная игра в обороне. Отсюда и такой результат. Всех с победой. Серия продолжается.

Вовченко, Петунин, Лишка, Морозов, Гераськин, Пресс, Пыленков — как раз те люди, на которых игра и держится, на них, на их действия смотрят остальные ребята. Они и должны за собой вести. Я не хочу сейчас хвалить. Это всего лишь одна игра. Вы правильно заметили, Вовченко вовремя забил. Плюс он сегодня и хитовал здорово. Выиграли, забыли. Жизнь продолжается», — приводит слова Разина .официальный сайт «Автомобилиста»

«Северсталь» вышла вперед в серии — 2-1. Следующий матч между командами пройдет 8 марта в Череповце.