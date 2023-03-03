Тамбиев: Игровая дисциплина подвела нас: восемь удалений — многовато

Главный тренерподвел итог матча против(2:5) в рамках второго поединка первого раунда плей-офф КХЛ

«Игровая дисциплина подвела нас: восемь удалений — многовато. Соперник этим хорошо воспользовался, начиная с первого удаления. Много "дешёвых" удалений — в плей-офф, конечно, нельзя удаляться так много. Сделаем правильные выводы, надеюсь. Посмотрим, что будет послезавтра.

В чём причина удалений? Очень сильная команда "Салават" — мы за ней просто не успеваем, в этом причина.

Почему не охраняли пятак так, как в предыдущем матче? Очень сильная атака у соперника. Мы сегодня не справлялись, не терпели, как должны были терпеть.

Насколько сложными будут домашние матчи? Сложно сказать — игры покажут. Сейчас перелёт, кто как войдёт в игру. Кто лучше перенесёт этот перелёт. Если мы проигрываем в движении, скорости, нам тяжело бороться с Салаватом», — приводит слова Тамбиева «Чемпионат».

Таким образом, счет в серии сравнялся — 1-1. Следующий матч команды проведут в воскресенье, 5 марта, во Владивостоке.