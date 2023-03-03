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    Тамбиев: Игровая дисциплина подвела нас: восемь удалений — многовато

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Салават Юлаев
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итог матча против «Салавата Юлаева» (2:5) в рамках второго поединка первого раунда плей-офф КХЛ

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «Игровая дисциплина подвела нас: восемь удалений — многовато. Соперник этим хорошо воспользовался, начиная с первого удаления. Много "дешёвых" удалений — в плей-офф, конечно, нельзя удаляться так много. Сделаем правильные выводы, надеюсь. Посмотрим, что будет послезавтра.

    В чём причина удалений? Очень сильная команда "Салават" — мы за ней просто не успеваем, в этом причина.

  • «Салават Юлаев» переиграл «Адмирал» и сравнял счет в серии
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    • Почему не охраняли пятак так, как в предыдущем матче? Очень сильная атака у соперника. Мы сегодня не справлялись, не терпели, как должны были терпеть.

    Насколько сложными будут домашние матчи? Сложно сказать — игры покажут. Сейчас перелёт, кто как войдёт в игру. Кто лучше перенесёт этот перелёт. Если мы проигрываем в движении, скорости, нам тяжело бороться с Салаватом», — приводит слова Тамбиева «Чемпионат».

    Таким образом, счет в серии сравнялся — 1-1. Следующий матч команды проведут в воскресенье, 5 марта, во Владивостоке.

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