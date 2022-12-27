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    Шестеркин — лучший вратарь НХЛ в 2022 году по версии Daily Faceoff, Сорокин — 2-й

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    Российские голкиперы заняли первое и второе места в рейтинге лучших вратарей 2022 года в НХЛ по версии Daily Faceoff.

    Игорь Шестеркин
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    Игорь Шестеркин

    Портал опубликовал соответствующий список, в котором вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин попал на первую строчку, а голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин — на вторую.

    Лучший голкипер НХЛ в 2022 году
    • 5. Коннор Хеллибак («Виннипег»);
    • 4. Юусе Сарос («Нэшвилл»);
    • 3. Дарси Кюмпер («Колорадо» и «Вашингтон»);
    • 2. Илья Сорокин («Айлендерс»);
    • 1. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»).

    Вратари, которые заслуживают упоминания: Андрей Василевский («Тампа»), Джейк Эттинджер («Даллас») и Линус Улльмарк («Бостон»).

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