Шестеркин — лучший вратарь НХЛ в 2022 году по версии Daily Faceoff, Сорокин — 2-й

Российские голкиперы заняли первое и второе места в рейтинге лучших вратарей 2022 года в НХЛ по версии Daily Faceoff.

Портал опубликовал соответствующий список, в котором вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин попал на первую строчку, а голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин — на вторую.

Лучший голкипер НХЛ в 2022 году 5. Коннор Хеллибак («Виннипег»);

4. Юусе Сарос («Нэшвилл»);

3. Дарси Кюмпер («Колорадо» и «Вашингтон»);

2. Илья Сорокин («Айлендерс»);

1. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»).

Вратари, которые заслуживают упоминания: Андрей Василевский («Тампа»), Джейк Эттинджер («Даллас») и Линус Улльмарк («Бостон»).