Шестеркин — лучший вратарь НХЛ в 2022 году по версии Daily Faceoff, Сорокин — 2-й

Игорь Шестеркин Фото: globallookpress.com
Портал опубликовал соответствующий список, в котором вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин попал на первую строчку, а голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин — на вторую.
Лучший голкипер НХЛ в 2022 году
- 5. Коннор Хеллибак («Виннипег»);
- 4. Юусе Сарос («Нэшвилл»);
- 3. Дарси Кюмпер («Колорадо» и «Вашингтон»);
- 2. Илья Сорокин («Айлендерс»);
- 1. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»).
Вратари, которые заслуживают упоминания: Андрей Василевский («Тампа»), Джейк Эттинджер («Даллас») и Линус Улльмарк («Бостон»).