Шумаков прокомментировал переход в минское «Динамо»

Нападающий минскоговысказался по поводу перехода изв белорусский клуб.

«Раньше бывал в Минске? Да, играл здесь много раз. Но не удавалось что-то посмотреть. Так что всё впереди.

Моя реакция на переход в "Динамо"? Долго не думал, сразу согласился. Знаю, что хорошая команда и хороший тренер. Ребята помогают. Пару игроков я уже знал.

В раздевалке всё хорошо! Весёлые ребята, подбадривают, помогают. Всё в рабочем режиме. Потихонечку вливаюсь в коллектив.

Что нужно поправить, что прервать неудачную серию клуба? Нужно реализовать свои голевые моменты, а остальное всё будет. Игра у нас есть. Над реализацией нужно поработать, и будут голы и победы.

Что скажу о болельщиках на "Минск-Арене"? На моей памяти здесь всегда классно играть. Хорошая атмосфера, много зрителей, болеют за команду. Приходите все на матч!» — приводит слова Шумакова официальный сайт «Динамо».

Напомним, что в декабре «Трактор» решил расстаться с Шумаковым. В нынешнем сезоне игрок провел 18 матчей и набрал 4 очка.