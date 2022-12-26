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    Шумаков прокомментировал переход в минское «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Динамо Минск
    Нападающий минского «Динамо» Сергей Шумаков высказался по поводу перехода из «Трактора» в белорусский клуб.

    Сергей Шумаков
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    Сергей Шумаков

    «Раньше бывал в Минске? Да, играл здесь много раз. Но не удавалось что-то посмотреть. Так что всё впереди.

    Моя реакция на переход в "Динамо"? Долго не думал, сразу согласился. Знаю, что хорошая команда и хороший тренер. Ребята помогают. Пару игроков я уже знал.

    В раздевалке всё хорошо! Весёлые ребята, подбадривают, помогают. Всё в рабочем режиме. Потихонечку вливаюсь в коллектив.

    Что нужно поправить, что прервать неудачную серию клуба? Нужно реализовать свои голевые моменты, а остальное всё будет. Игра у нас есть. Над реализацией нужно поработать, и будут голы и победы.

    Что скажу о болельщиках на "Минск-Арене"? На моей памяти здесь всегда классно играть. Хорошая атмосфера, много зрителей, болеют за команду. Приходите все на матч!» — приводит слова Шумакова официальный сайт «Динамо».

    Напомним, что в декабре «Трактор» решил расстаться с Шумаковым. В нынешнем сезоне игрок провел 18 матчей и набрал 4 очка.

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