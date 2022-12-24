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    Дубли Хайруллина и Яшкина помогли СКА обыграть «Спартак»

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    СКА со счетом 4:2 выиграл у «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Дмитрий Яшкин
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    Дмитрий Яшкин

    На гол Шейна Принса «армейцы» ответили голом Дмитрия Яшкина. Во втором периоде Принс сделал дубль, а Марат Хайруллин забросил вторую шайбу СКА.

    В третьем периоде Хайруллин и Яшкин забросили еще по одной шайбы, благодаря чему СКА одержал победу.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
    Голы: Принс — 11 (бол., Заседа, Хохлачев), 0:37 — 0:1. Яшкин — 23 (бол., Гусев, Никишин), 12:51 — 1:1. Принс — 12 (Хохлачев, Квартальнов), 25:14 — 1:2. Хайруллин — 18 (мен., Никишин), 30:01 — 2:2. Хайруллин — 19 (бол., Жафяров, Гусев), 47:18 — 3:2. Яшкин — 24 (Н.Г. Комаров), 59:09 — 4:2Вратари: Николаев — Рибар (58:43 — 58:53)Штраф: 6 — 14Броски: 43 (13+14+16) — 19 (7+6+6)

    СКА с 73 очками лидирует в Западной конференции. «Спартак» с 46 баллами идет шестым в таблице.

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