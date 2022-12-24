«Северсталь» уверенно обыграла минское «Динамо»

Череповецкаяодолела(4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

На 10-й минуте матча череповчане открыли счет. Большинство реализовал Александр Суворов.

В самой концовке первого периода «Северсталь» удвоила свое преимущество. Вторую шайбу забил Робин Пресс.

Уже на 24-й минуте команда Андрея Разина ушла в отрыв. Кирилл Пилипенко сделал счет 3:0 в пользу своей команды.

За 6 минут до конца третьего периода Адам Лишка ставит точку в этом матче, сделав счет 4:0.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Минск) — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Голы: Суворов — 12 (бол. Пресс, Гераськин), 10:51 — 1:0. Пресс — 8 (Иванцов, Лишка), 19:42 — 2:0. Пилипенко — 8 (бол. Абросимов), 24:51 — 3:0. Лишка — 7 (Иванцов, Моисеев), 54:53 — 4:0Вратари: Самонов — КолосовБроски: 25 (10+12+3) — 37 (8+10+19)Штраф: 10 — 10

После этого матча «Северсталь» располагается на 9-м место Западной конференции (42 очка). Минское «Динамо» занимает 8-ю строчку (42).