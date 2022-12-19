Мартемьянов: «Трактор» вышел «умирать», а мы вышли поиграть в хоккей

Главный тренерподвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против(2:3).

«Хотелось бы поздравить "Трактор". Очень прилично играли — дерзко в атаке, хорошо работали на "пятаке", забили голы, сделали достаточное для победы количество блокированных бросков, чего, конечно, не скажешь про нашу команду.

Блокированные броски показывают уровень самоотдачи. Мы, к сожалению, проиграли в этом компоненте, неважная была игра с нашей стороны. В атаке аналогично — на "пятак" нас не пускали, но мы туда особо и не лезли.

Благодарен парням, что шли до конца. 6 на 5 мы, по-моему, забили в первый раз в сезоне. Это важный элемент, но часть команды из игры выпала.

Вратарь у "Трактора" здорово играет, команда здорово в обороне. 24 блокированных броска сегодня, а каждый бросок это потенциальный гол. Команда вышла "умирать", ясно, что турнирное положение обязывает.

Мы вышли поиграть в хоккей, а это неправильно. Сейчас матчи по уровню накала будут как в плей-офф. Все борются за места и очки. Очень важны самоотдача и правильное выполнение игрового задания», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.