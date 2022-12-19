ЦСКА на выезде разгромил минское «Динамо»

В составе армейцев отличились Андрей Светлаков, Тахир Мингачев, Максим Соркин, Василий Дронык и Михаил Григоренко.
Единственную шайбу минской команды забросил Павел Варфоломеев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо Мн» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 1:5 (0:0, 1:1, 0:4)
Голы: Варфоломеев — 11 (Душак), 26:51 — 1:0. Светлаков — 8 (бол., Сергеев, Мингачев), 39:59 — 1:1. Мингачев — 7 (бол., Светлаков, Соркин), 42:00 — 1:2. Соркин — 8 (Светлаков, Мингачев), 54:19 — 1:3. Дронык — 1 (Классон, Гуськов), 55:16 — 1:4. Григоренко — 11 (Плотников, Дыбленко), 58:05 — 1:5Вратари: Шостак — ШарыченковБроски: 21 (8+9+4) — 42 (12+14+16)Штраф: 35 — 4
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 55 очков в 39 матчах. «Динамо» находится на восьмой строчке с 42 очками в 41 игре.