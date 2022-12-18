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    Вудкрофт: Сборная Беларуси показала отличную игру на протяжении всего Кубка Первого Канала

    Хоккей Сборная Белоруссии Сборная России Кубок Первого канала
    Главный тренер сборной Беларуси Крэйг Вудкрофт рассказал о победе над командой России (5:4 Б) на Кубке Первого канала.

    Крэйг Вудкрофт
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    Крэйг Вудкрофт

    Белорусы выиграли турнир, команда Алексея Жамнова стала второй.

    «Я уже сказал команде, что горжусь ими. Они показали отличную игру на протяжении всего турнира.

    Игроки были настоящими профессионалами, всегда придерживались игрового задания, нашего плана в каждом моменте матча. Их мастерство доставило удовольствие тренерскому штабу.

    Они показали хорошую игру против сильного соперника. Мы хотели быть для России неудобными, играть в давление. Мы свой план выполнили. Отлично отработали в защите, было много блоков. Прекрасная игра, результат, которым должна гордиться вся страна.

    "Красная машина" — это сильная организация с высокими стандартами. Сейчас мы в очередной раз в этом убедились. Они создали прекрасные условия для нашей команды», — сказал тренер «Чемпионату».

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