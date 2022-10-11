«Куньлунь» крупно выиграл у «Барыса»

Игроки «Куньлуня» Фото: globallookpress.com
Крупную победу «Куньлуню» принесли точные броски Джека Родуолда, Брендона Ипа, Кори Кейна Зака Лесли и Винсента Ловерде.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Куньлунь» (Пекин) — 0:5 (0:3, 0:2, 0:0)
Голы: Родуолд — 2 (бол., Йип, Вуд), 9:07 — 0:1. Йип — 6 (Челиос), 13:58 — 0:2. Кейн — 2 (мен.), 15:33 — 0:3. Лесли — 3 (бол., Вуд, Йип), 29:12 — 0:4. Ловерде — 1 (Николлс), 39:49 — 0:5Вратари: Гудачек (Бояркин, 15:33) — СмитШтраф: 6 — 6Броски: 28 (7+8+13) — 29 (11+9+9)
После этого матча «Куньлунь» набрал 17 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» идет 6-м на Востоке с 17 баллами.