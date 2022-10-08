«Салават» по буллитам победил московское «Динамо», ЦСКА выиграл у «Адмирала»

В поединке регулярного чемпионата КХЛ «Салават» Юлаев в Уфе одержал победу над московским «Динамо».

В основное время команды сыграли вничью 2:2. За гостей забивали Павел Кудрявцев и Максим Джиошвили, а за хозяев — Райан Мерфи и Алексей Пустозеров.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо» (Москва) — 3:2 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0) Голы: Мерфи — 1 (Бочаров, Шмелев), 18:56 — 1:0. Пустозеров — 3 (Картаев, Кузьмин), 42:13 — 2:0. Кудрявцев — 2 (Рашевский), 56:20 — 2:1. Джиошвили — 3 (Уил, Менелл), 59:59 — 2:2Победный буллит: КулеминВратари: Ежов — Коновалов (58:42 — 59:07, 59:15 — 59:59)Штраф: 4 — 6Броски: 28 (14+6+7+1) — 37 (6+11+14+6)

Дело дошло до серии буллитов, в которой сильнее оказались уфимцы. Победный бросок в активе Николая Кулемина.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Адмирал» (Владивосток) — ЦСКА (Москва) — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1) Голы: Полтапов — 3 (Провольнев), 6:37 — 0:1. Окулов — 3 (бол., Дитц), 10:43 — 0:2. Криштоф — 3 (бол., Червены, Горшков), 15:27 — 1:2. Григоренко — 6 (бол., Нестеров, Плотников), 29:43 — 1:3. Юртайкин — 2 (Нестеров, Мингачев), 42:34 — 1:4Вратари: Серебряков — РейдеборнШтраф: 6 — 4Броски: 27 (11+5+11) — 31 (9+8+14)

В другом поединке дня ЦСКА на выезде выиграл у «Адмирала» со счетом 4:1. В составе победителей по шайбе в свой актив записали Прохор Полтапов, Константин Окулов, Михаил Григоренко и Данил Юртайкин.